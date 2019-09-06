鴻海創辦人郭台銘角逐2020的雄心幾乎底定，但國民黨彷彿束手無策，吳郭會至今仍無影無蹤，黨主席吳敦義今接受記者訪問，一直表示會再努力！當記者詢問郭董找副手時的看法，吳還是跳針，會再努力，轉身就走，結束這段非常短的訪問。

郭台銘即將宣布角逐2020，國民黨彷彿束手無策，吳郭會至今仍無影無蹤，至於郭台銘有無可能在917前與吳敦義會面，郭幕僚蔡沁瑜受訪表示，初選產生的裂痕仍需修補，也需要黨中央多做一些解釋與說明，郭吳之間有多位朋友居中協調，或許時機成熟就有機會碰面。

對於 郭台銘親自找副手人選，被解讀是下定決心要參選總統，蔡沁瑜說，選不選還有變數，距離申請連署截止還有2個禮拜，現在下定論還言之過早。

對於吳郭會要等時機成熟再談，是否意味國民黨整合困難，有可能失敗？今早吳敦義出席一項活動，接受在場記者詢問，他僅表示，會再努力！而對於郭台銘找副手的看法，吳敦義依舊跳針回應，會再努力，轉身就走。

(中時電子報)