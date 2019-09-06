手指變粗、腳無故變大，小心可能得了肢端肥大症！台灣年平均新增約60起肢端肥大症，平均發病年齡40歲，礙於疾病進程緩慢，許多民眾誤以為是年紀增加，體態改變，多數患者病識感低，常誤認身體老化或變胖而延誤就醫，致患者平均壽命比一般人短少10至15年。

55歲陳先生2013年初因心悸被送到奇美醫學中心急診，經內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁檢查發現其腦下垂體長了1.7公分腫瘤，確診罹患肢端肥大症，切除腫瘤後合併藥物治療，目前狀況恢復穩定，定期回診抽血、追蹤，確保體內荷爾蒙與類胰島素生長因子維持正常。

陳先生說，第一次發作就是冒冷汗、頭暈急診，經醫師提醒才意識好像有手指變粗等前兆。田凱仁說，肢端肥大症是一種生長激素分泌過量罕見疾病，起因病人腦下垂體分泌生長素的細胞出現增生或腫瘤所致。

田凱仁說，肢端肥大會造成病人外觀逐漸改變，包括手部、足部、臉部五官增大等，但因疾病進程緩慢，常被誤認是身體老化而忽略，該疾病不難診斷，問題是一般人不會意識到額頭變寬變高、顴骨變高、鼻子舌頭變大、嘴唇變厚、手腳增大致戒指戴不下、鞋子尺寸越穿越大可能是生病了。

他說，肢端肥大症平均延誤就醫5至7年，許多病人因未能及早治療，合併高血壓、糖尿病、心血管疾病、頭痛、關節炎、睡眠呼吸中止症等共病，平均壽命比常人少10至15年。

有鑑於此，台灣腦下垂體學會今年與奇美醫學中心等4家醫學中心攜手，即日起至09月17日策展《大手牽小手擁抱陽光向前走》，與知名攝影師林炳存跨界合作拍攝公益病友照，透過衛教攝影展表現病友自信美，兼同時傳遞肢端肥大症衛教訊息。

(中時 )