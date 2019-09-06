大黃牛衝撞轎車後，帶著繩索跑到對向道路。（取自靠北金門／李金生金門傳真）

遭撞的轎車車門凹損，所幸駕駛只受到驚嚇。（取自靠北金門／李金生金門傳真）

真的是馬路如「牛」口！金門昨（5）日下班時段，發生1隻大黃牛突然自路旁竄出衝撞小轎車，還好駕駛機警處置得宜，幸運逃過一劫。網路一片痛罵飼主聲浪，要求警方加強宣導和取締，以免重演數年前牛隻害死機車騎士的憾事。

昨天下午6時許，1輛轎車行經金湖鎮瓊徑路、經武路口時，1頭脫繩的精壯大黃牛突然自路旁竄出，猛力側撞後先倒退數步，再大步快速跑向對向道路，驚險過程都被後面車子的行車紀錄器拍下來。

影片上傳〈靠北金門〉後，引起網友一片熱議，有人說該路段是雙黃線，牛隻先衝撞再退回去，還好對向沒有車子來到，否則肯定倒楣遭到波及。也有人以個人的經驗指出，有些飼主罔顧交通安全，放任牛、馬和羊隻在馬路跑來跑去，自己就曾經險些出事賠上小命。

也有網友質疑是「火牛陣」嗎？替該名駕駛感到十分慶幸，還說金門沒有犀牛、馴鹿，不然整天亂跑，肯定交通一團亂，希望警方加強取締，不然除三害的「新周處」就要出現了。另有網友質疑該頭黃牛可能再過2天，就會變成牛肉乾或牛肉麵了。

警方提醒牛、馬飼主善盡管理責任，以免惹來刑、民事責任。（李金生攝）

根據警方紀錄，小金門在2013年8月即曾發生人牛相撞，倒地的機車騎士又遭後方車輛撞死事故；另2017年3月也在小金門發生牛、車相撞，造成車毀牛傷的意外。

警方說明，飼主放任牛、馬在道路奔走，因此發生傷害或車輛毀損，依刑法過失傷害罪，最重可處飼主6個月以下有期徒刑；若造成重傷者可處1年以下有期徒刑，且需負擔巨額的民事賠償責任。

金門牛撞車事故。（靠北金門／李金生引用）

(中時 )