加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天告訴記者，加拿大已接受大陸提名的新任大使，並形容這是兩國在先前重大糾紛後，雙方關係向前邁進的一步。

她的發言也是兩國外交關係自去年12月爆發危機以來可能解凍的另一跡象。

加拿大警方在美國要求下，於去年12月1日逮捕華為技術有限公司（Huawei Technologies Co. Ltd.）財務長孟晚舟，引發大陸憤怒。大陸之後禁止從加拿大進口肉類產品和油菜籽，並指控兩名加拿大人從事間諜活動。

加拿大昨天宣布由資深商業顧問鮑達民（Dominic Barton）為新任駐大陸大使，補上了懸缺8個月的位置。

大陸近日任命外交部官員叢培武，成為大陸新任駐加拿大大使。

方慧蘭在安大略省（Ontario）滑鐵盧（Waterloo）的電視記者會上說：「大陸如今宣布了新任駐加拿大大使，這是正面的一步。」

她繼續說道：「兩國現在都有彼此接受的新任大使，這讓我們在這段關係中再向前一步。」

大陸外交部發言人耿爽稍早在北京表示，叢培武將會在適當時機赴任。

耿爽在例行性記者會中說：「中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方，加方很清楚癥結在哪。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天重申他的政府立場，指出大陸拘留那兩名加拿大人的行為令人無法接受。

杜魯道在「多倫多星報」（Toronto Star）編輯委員會的會議中說：「以任意拘留作為達到政治目的的工具，不論是在國內或國際間，也不只是對加拿大，對我們的盟國來說，都一樣值得憂心。」

(中央社)