英國本月即將於監獄中假釋一位罪犯，令所有英國人民皆人心惶惶。英國《太陽報》甚至以「怪物出來了」(MONSTER OUT)來下標題。到底誰讓英國人這麼不安？ 就是她，被各大報稱為最糟的女戀童癖者—凡妮莎(Vanessa George)，她在2009年被爆出在就任的幼兒園中性侵、虐待高達64名的嬰、幼兒，甚至將完成的「傑作」拍下供與她一樣有戀童癖的男友欣賞。

這件事情引發了英國社會的熱議，各報都用力的譴責這名病態的女人。就是這麼一個令英國家庭害怕的混亂之源確定於本月假釋出獄。儘管那些受害者家庭都在抗議著這件事情，但是凡妮莎還是通過了假釋審查委員會的評估，他們認為現在的凡妮莎是沒有任何危險的。

這對於曾飽受折磨的受害者的家庭而言完全不能忍受，他們認為如果凡妮莎假釋，至少應該等到這些受害者們18歲。 英國司法部副國務大臣、前「女王陛下的法律顧問」—露西・弗雷澤(Lucy Frazer)，對於這件案件表示，她與德文郡(Devon)、科沃爾郡(cornwall)的警方們一直保持著密切的聯絡，事實上他們並沒有再發現任何凡妮莎的犯罪事實。這表示凡妮莎並沒有什麼尚未被找到或未被指控的罪刑。由於凡妮莎曾經拍攝過她性虐幼兒的照片，因此在假釋期間她將會被全面禁止使用網路。

(中時電子報)