民進黨立委陳明文3日在高鐵遺落300萬鉅款被尋獲，事後陳明文對此開記者會，澄清外界傳聞，沒有來源不明和攜帶出境問題。並對不實指控將提告。但這件事也讓資深媒體人趙少康回憶起，多年前也有個人，家中掉了錢卻不報警。而此人正是現任行政院長蘇貞昌。

回顧過去，蘇貞昌在2002年擔任台北縣長時，曾在家中失竊180萬現金，卻隱而不報，僅向台北縣警局通報家中護照遭竊；但事發兩年後竊盜集團遭警方破獲，主嫌陳銘德才坦承曾在蘇貞昌位於台北市的新生北路住處行竊，贓款高達180萬，是他得手最多的一次。且令警方不解的是，為何明明是在北市遭竊，卻跑到北縣報案，還害得當時受理報案的兩名板橋分局員警因此受到處分。

趙少康在政論節目表示，昔日蘇貞昌家中失竊180萬，那是蘇貞昌母親辛辛苦苦存下來的錢，但跨區報案僅報失竊2本護照，他認為，越是失竊越要講。他說，這次陳明文掉300萬鉅款，「也沒有報案」。大家應該要很嚴肅討論這個話題。他認為，這很荒謬，大家覺得「你把大家都當白痴」都當傻瓜，還要告人。

早在去年2018九合一選戰期間，當時還是新北市議員候選人的林國春爆料，當時代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，17年前任職台北縣長時，「謊報」位在板橋的官邸遭竊2本護照，實情卻是台北市住處被竊，且除了護照還有180餘萬元現金。林國春質疑，遺失180萬現金卻不報警，是不是怕家裡藏鉅款曝光，影響選情？林國春當時呼籲蘇貞昌，應該說清楚講明白。

(中時電子報)