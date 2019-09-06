美國超級航母「福特」號

美國海軍終於修好超級航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）的推進系統，但兩家國防承包商卻為誰該付費爭執不休。

綜合外電報導，原先被歸為「加工誤差」（machining error），而算在奇異（General Electric，GE）帳上的問題，後來改為「製造瑕疵」（manufacturing defect）。由於修理費昂貴，造船廠亨廷頓英戈爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries），以及下包商奇異如今為了誰該負責支付這筆可能高達好幾百萬美元的費用，而陷入爭議。

至於原本付錢的海軍為了擔心影響雙方談判協商，如今拒絕透露修理費用。「福特」號是福特級航母的首艦，預估成本最初是90億美元（近2,810億台幣），後來因為想盡辦法要加入新科技，費用飆漲為超過130億美元（4,054億台幣）。

雖然美國海軍宣佈，「福特」號推進系統的修理工作已完成，但究竟管不管用，還有待海試驗證。

「福特」號推進系統最早出現問題，是在2017年4月，而2018年1月海試時，問題仍不斷出現。原本海軍認為，問題出在主推力軸承上，而在2018年3月的評估報告中，這要歸咎於奇異的「加工誤差」。

(中時電子報)