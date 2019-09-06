歹徒透過DMT設備轉接電話，藉此規避警方查緝。（北市刑大提供／陳鴻偉台北傳真）

北市警方6日破獲林姓男子為首的詐騙集團，以假冒親友「猜猜我是誰」的手法，亂槍打鳥打給民眾借錢詐騙，清查發現有民眾因貪小便宜，透過網路廣告「辦手機換現金」，隨意辦理門號賣給詐騙集團，一併被依詐騙罪送辦。

警方指出，網路上常有「辦門號換現金」的廣告，業者還吹噓最高可以5萬元購入，有民眾因缺錢孔急，相信對方的話術，提供身份證辦理門號再轉售，這些門號最後都成為詐騙集團利用的道具。

林姓男子以類似手法收購大批手機門號，得手後再以非法數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），透過無人機房轉接，假冒親友向被害人借錢，1年多來從中詐得1850餘萬不法獲利。

警方經循線追查，日前兵分5路，前往新北市、桃園、台中等地，陸續逮捕林嫌在內的22名犯嫌，其中包括6名販賣門號的民眾，這些人到案後，辯稱因為非常缺錢，不知會被拿去當詐騙工具，心存僥倖最後仍遭法辦。

北市刑大大隊長陳明君呼籲，詐騙集團犯罪手法層出不窮，民眾不要因貪圖小利，將自己申請之存摺、門號提供或販賣予他人使用，以免遭人利用而淪為詐欺共犯。

(中時 )