台南市善化區五龍紅龍果園園主黃政德，是位推崇自然農法的五金貿易商，他利用岳父的一塊荒廢地開創出一片種滿花草，有螢火蟲、青蛙及環頸雉出沒的生態紅龍果園，也讓他打造出健康、安全的事業第二春。

47歲的黃政德是學資訊出身，目前從事五金外銷美國的貿易商，因88風災時，岳父的一塊土地受附近堤防潰堤沖刷嚴重，在協助復原後，覺得土地荒廢可惜，開始嘗試紅龍果種植。

黃政德從農之初即意識到農藥對環境生態及人體健康的危害，因此以維護生態及食品安全為管理原則，堅持不噴農藥並採有機方式栽培。本身是出口貿易商的他，其出口的五金產品即設有追溯功能，因此種植紅龍果時即參加同樣有追溯功能的產銷履歷並通過驗證。

「從事農業不應埋頭苦幹，應多互相交流、不藏私」，對農業毫無經驗的黃政德，積極的向改良場、農試所等相關領域的專家學習，並與農試所邱一中博士合作，在園區內進行相關試驗，因此累積許多的經驗及數據，只要有農友詢問，他都樂意傾囊相授，因此結交許多志同道合的同好，正計畫一起打拚外銷市場。

黃政德的果園目前規模約4分地，主要種植紅龍果大紅及天龍2品種，雖然面積不大，但為追求品質及以有機方式栽培的他，卻下了很大的功夫。

在肥培管理方面，他至高雄梓官區蚵仔寮買魚蝦回來製作魚蝦肥，除可增加微量元素外，蝦子的甲殼素還有防治線蟲的功效；在園區管理方面採草生栽培方式，挑選了蔓花生、蠅翼草、萬壽菊及心葉水薄荷等多種植物混搭種植於果樹下，除具有美化園區環境功能外，還具有增加土壤固氮及減少蟲害作用。

在防治螞蟻上，黃政德也頗有心得。為了要防治螞蟻，他還特地養一窩螞蟻，利用螞蟻習性，於雨季來臨前投予由食品級硼砂及蝦泥混合餌料防治；在產期調節方面，則會利用植物生理作用，提早給予逆境，使作物能在理想時間中採收，並經由疏花、疏果模式提高紅龍果的質與量。

農糧署南區分署姚志旺表示，有機方式栽培可以說是農業智慧的結晶，除了需瞭解各項生物習性外，更需要更多的熱情與耐心，才能得到土地及環境的回饋，並藉由農業生產過程能為廣大消費者食安把關。

(中時 )