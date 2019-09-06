2019.09.05新聞深喉嚨 穿雲箭射新北 千軍萬馬集結練兵 震攝逃兵、敗將？

高雄市長韓國瑜9月8日將在新北市三重舉辦造勢大會，不僅各界聚焦，更傳鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平下一步動作，也將視當日人數決定。媒體人黃暐瀚斷言，日後發展當天人數將是關鍵；韓粉已經悶很久了，那天人數基本上10萬起跳。

黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》感嘆：「其實9月8日那一天的人，一定會很多的！一定的！因為兩個月的時間了，從初選前最後一場新竹辦完之後，已經整整超過兩個月。韓國瑜的支持者們，他們沒有辦法、沒有情緒出口，只能看《中天》，但是他想要去把他的熱情釋放出來，沒有場地、沒有機會、沒有看到韓國瑜……」

黃暐瀚進一步指出，正因如此，9月8日那天是盼望已久的機會，所以那天一定會很多人，「我覺得10萬是最基本的！」當天早上才剛訪問完立法委員許淑華，他其實也對當天表示擔心、緊張，因為真的很關鍵。

不僅如此，黃暐瀚激動道：「其實我講得更精確一點就是說，這種時候不用想了！如果你支持韓國瑜，就是去了啦！9月8日這一場就是一定要爆場！」

(中時電子報)