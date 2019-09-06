英國首相強生（Boris Johnson）今天演說主要談脫歐，身後一名警校學員站了一個多小時後看起來快暈倒，強生回頭關心一下後繼續長篇大論，引發反對派憤慨。

法新社和英國「每日鏡報」（Daily Mirror）等媒體報導，強生在英格蘭北部韋克費德（Wakefield）的警察學校演說，身後一名警校學員開始出現身體不適的跡象時，強生回頭詢問「妳還好嗎」。

強生接著回過頭來說：「沒事，我很抱歉，我想這是在提醒我要我快點結束。」

然而即便看到這名警校學員累到蹲下，強生還是繼續演說。他講完時，這名警校學員再度起身。

最大在野黨工黨（Labour）內政發言人艾波特（Diane Abbott）推文說：「強生讓這些學員站著等，不出所料，其中一人感覺要暈倒。」

「他看到了那種情況卻不理會。說明了關於此人大家所需要知道的一切，以及他究竟有多關心警察單位。」

另有人批評，強生選擇在一班學員前演說高談政治並接受媒體提問。

工黨國會議員古柏（Yvette Cooper）說：「這是強生濫權之舉，讓這麼多警察中止培訓，成為他政治噱頭的一部分。」

不過也有人質疑反對派小題大作。推特用戶布朗（Ashley Brown）說：「我不確定，但強生似乎演說後在離開前隨即與她聊天。工黨拚命要把他描繪成壞人。」

(中央社)