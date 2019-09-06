今年有2部電影《我的靈魂是愛做的》、《那個我最親愛的陌生人》挺進金馬獎複賽的邱志宇，今天出席日本紀錄片《淺草的幸福吐司》試片，並為日本超人氣「鳥取Trees bread吐司」擔任一日店長，獻上美味吐司大饗觀眾。

邱志宇透漏，他在輔大哲學系念書時，因想自力更生，曾跑去日系麵包店打工。很受到老闆賞識的他，本想進廚房當麵包師傅，不料老闆覺得他笑容太燦爛，堅持要他待在店裡征服客人，果然麵包賣得嚇嚇叫。

邱志宇以前在麵包店打工完全「靠山吃山」，三餐都吃店裡的麵包，原來老闆對他特別好，常會送他免費麵包，雖賺得錢不多，卻賺得麵包和濃濃的人情味，他意猶未盡說：「不誇張，還真的很好吃。」並大力推崇電影《淺草的幸福吐司》的職人精神，認為「鵜鶘麵包店」（Pelican）稅氣店長渡邊陸能兼顧美味與特色，是該片迄今仍屹立不搖的最重要原因。

邱志宇（左）與日本超人氣「鳥取Trees bread吐司」社長山根大樹一起推薦《淺草的幸福吐司》。（海鵬提供）

電影《淺草的幸福吐司》劇情描述的東京名店「鵜鶘麵包店」，創立77年、歷經四代的傳奇故事。該片由新銳導演內田俊太郎執導，揭露「鵜鶘麵包店」發跡的感人故事，以及它能搖身日本最具魅力麵包店的真正秘辛。該片創立於1942年，為做出產品特色，當初第二代老闆渡邊多夫大膽決定，僅以兩款產品：白吐司和餐包一決市場勝負，從此致力研發「每天吃不會膩」的美味，有趣的是，隨著麵包飄香鄰里，渡邊多夫的「厚道下巴」也成為招牌，索性便以自己的暱稱「鵜鶘」作為店名，從此打響知名度。電影20日在台上映。

(中時 )