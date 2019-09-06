中國醫藥大學附設醫院近視及眼睛疾病中心主任卓夙航(左起)及副主任梁中玲歷經11年研究，確認空汙可能增加老年化黃斑部病變罹患機率。(林欣儀攝)

空氣汙染不只會造成眼睛、呼吸道過敏，還可能導致老年性黃斑部病變罹患機率暴增！中國醫藥大學與亞大醫院研究團隊比對11年間健保資料庫及空汙數據，發現空汙嚴重時黃斑部病變確診率較平時增加近2倍，證實一氧化碳與二氧化氮嚴重危害眼睛健康，此研究於8月間獲國際期刊《JIM》刊登，並獲Times、BBC媒體專文報導。

計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院近視及眼睛疾病中心主任卓夙航及副主任梁中玲擷取2000至2010年間的健保資料庫，比對就醫期間空氣汙染指數，並將汙染情況區分為4等分，發現在汙染最嚴重時，確診老年化黃斑部病變的機率較汙染最低時增加近2倍。

卓夙航表示，以往認為空汙對眼睛的危害主要是過敏或乾眼症，但其實，一氧化碳或二氧化氮被人體吸入後進入血液循環，隨著血液流至眼底血流豐沛的黃斑部，可能誘發黃斑部產生病變。

梁中玲指出，過去認為老化、遺傳是罹患黃斑部病變的主要原因，其會導致視野中央變暗、模糊或扭曲，嚴重者可能失明，最嚴重的是，若黃斑部產生病變，只能透過治療延緩、無法回逆，呼籲民眾盡量避免在交通尖峰等高汙染時期外出或路跑，避免吸入大量有害物質。

(中時 )