臉書社團台灣便當管理局-附屬鐵路部，接到網友爆料。（引用該臉書社團）

有網友在臉書社團爆料，上個月28日台鐵屏東佳冬站因號誌故障，險釀自強號追撞區間車事故，影片曝光後，網友驚呆直呼恐怖。台鐵表示，為鐵道局施工疏失，已要求改善。

臉書社團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」昨公布一網友提供影片，並發文說，8月28日台鐵佳冬站號誌故障，進站號誌顯示all right綠燈，結果站內同股道停了一列車，差點追撞，「便當局(指台鐵)精美的號誌還真安全啊，還好司機員發現及早停車。」

從影片來看，是編號333次自強號列車要進佳冬站時，全線綠燈，進到站內才發現前方有一區間車（編號3501次）停靠，幸好駕駛員緊急煞車而未撞上。不少網友看了直呼恐怖，更有網友痛批台鐵局，「普悠瑪事件後還是一樣垃圾」、「哇靠，若是在西部幹線就GG了」。

業餘鐵道研究學者倪京台指出，進站號誌就像馬路上的紅綠燈一樣，顯示綠燈代表可安全通過，沒想到同一股道的鐵軌上竟還有另一輛列車，是很嚴重的錯誤，萬一車站月台剛好處於彎道，乃至於司機員的視線無法目視前方有列車停靠，或該車通過該站時行駛速度過快，根本煞車不及，都有可能發生列車追撞的嚴重死傷事故，後果不堪設想。

倪京台說，台鐵乘務員守則第一條，就是「絕對遵守號誌」，而現行台鐵的ATP列車自動防護裝置，也是根據號誌決定是否主動介入，所以號誌錯誤實屬相當嚴重的疏失；這次事件幸虧司機員除了確認號誌之外，還機警注意前方狀況，及時反應，才避免釀成一起重大事故，算是不幸中的大幸，「實在該好好獎勵」。

另外，因目前台鐵潮洲與枋寮間正在進行電化工程，是否因相關工程導致號誌訊號傳遞錯誤，倪京台也建議台鐵應追查原因，避免類似事件再次發生。

台鐵局表示，號誌故障原因係因當天凌晨鐵道局施工，測試完成後，施工人員未將電纜結線回復正確位置，以致軌道偵測系統未接收到軌道還有一列車占用訊息所致。台鐵局已於9月3日邀集鐵道局檢討事故原因、擬定改善對策、並要求務必依標準作業程序施工。

有網友爆料指，8月28日台鐵屏東佳冬站因號誌故障，險釀自強號追撞區間車事故。（圖/台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

(中時電子報)