中天新聞 開酸陳明文300萬 柯：年紀大不會轉帳？

民進黨立委陳明文在高鐵上遺失裝有300萬現金的行李箱，並說錢是要給兒子陳政廷創業用，台北市長柯文哲日前受訪時曾說「陳明文300萬穿幫了」，5日面對媒體追問「穿幫」是甚麼意思？柯文哲則開酸，可能陳明文年紀比較大，不會用電子轉帳，只好提著這麼多錢趴趴走，一邊說還一邊狂笑。

被問到自己會不會帶著300萬現金到處走？柯文哲笑說，「我要是有300萬就好了，結婚第一天印章、存摺就被陳佩琪沒收。」被問到是否覺得300萬有什麼問題？柯文哲說「這要問當事人還有他兒子啊，我只是說他大概年紀太大了，不會用這種現代電子轉帳的技術，所以只好提著這麼多的現金，不然銀行轉帳就好了」。

至於是否覺得民進黨不用選舉經費，是指都用現金交易？柯文哲說，選過舉的都知道，像他這種誠實申報的很少，他是咬緊牙關誠實申報，實在是真痛苦，選舉常常有那種不要收據的。對於陳明文財產申報存款只有240萬元，如何拿出300萬元？柯文哲沉默幾秒、嘆了一口氣說：「你不要問我不會回答的問題好不好？」又引起媒體一陣狂笑。

(中時電子報)