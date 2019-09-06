國民黨立委質疑蔡碧仲護航陳明文 16:072019/09/06 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民（右）、副書記長童惠珍（左）6日舉行「法務部玩法弄權！全力護航陳明文？」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民、副書記長童惠珍6日舉行「法務部玩法弄權！全力護航陳明文？」記者會，對於民進黨立委陳明文在高鐵丟失300萬現金引發外界諸多質疑一事，痛批法務部次長蔡碧仲為陳明文全力護航。 (中時 ) #陳明文 #書記長 #法務部 #國民黨 #副書記長 也許您會感興趣 推薦閱讀 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 國民黨以訟止謗 近期四連告 明告林峯正 18:022019/09/03 政治 質疑這3人共謀滅國民黨 藍將告林峯正 11:432019/09/04 政治 辱陳明文「臭卒子」林國慶遭起訴 12:222019/09/04 社會 陳明文告林國慶 妻廖素惠FB護夫不提300萬 14:572019/09/04 政治 陳明文慘了 網路投票99％不相信300萬元解釋 21:102019/09/04 政治 300萬元來路不明 黃越宏告陳子涉洗錢 04:102019/09/05 政治要聞 疑3人共謀滅國民黨 藍將先告林峯正 00:572019/09/05 政治要聞 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 政治熱門新聞 柯批韓是比較瘦的陳菊 韓國瑜回應了！ - 政治 韓稱等日本人25分鐘 日本學者臉書澄清 - 政治 周錫瑋驚爆！這2人曾請郭選總統 - 政治 韓民調下滑？計程車司機調查結果嚇死人 - 政治 為何挺草包韓國瑜？ 旺董終於說出原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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