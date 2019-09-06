國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民、副書記長童惠珍6日舉行「法務部玩法弄權！全力護航陳明文？」記者會，對於民進黨立委陳明文在高鐵丟失300萬現金引發外界諸多質疑一事，痛批法務部次長蔡碧仲為陳明文全力護航。

(中時 )

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