澳洲泳將霍頓(Mack Horton)在世錦賽的抗議風波可能殃及自己的荷包了，可口可樂公司日前把他從東京奧運的代言名單移除，使他損失數十萬美元，對於這類以贊助商為主要收入的運動選手影響很大。

霍頓因為質疑大陸泳將孫楊的藥檢問題而拒上領獎台(400公尺自由式, 孫楊金牌, 霍頓銀牌)，孫楊說：「你不尊重我沒關係，但你不尊重我的國家。」

澳洲媒體《The West》和《Daily Telegraph》指出，可口可樂是考量大陸市場之後才決定切割霍頓，「這是霍頓為了陳抗而付出的慘重代價。」當然這只是媒體的推測。陸網友雖未曾提及抵制，但他們痛恨霍頓，為了他少喝幾罐可口可樂也是有可能的。

可口可樂官方宣稱撤換代言的理由是「找到了更好人選」，Dylan Alcott代替霍頓成為澳洲可口可樂大使，他是一位帕運(殘障奧運)金牌選手。其實霍頓是2016年里約奧運400公尺自由式衛冕者，居然爭不贏帕運選手。

在大陸改革開放之後，可口可樂是港澳之外第一個進駐的美國指標企業，雙方的淵源非同一般。加上孫楊亦代言過可口可樂，因大陸市場考量而犧牲霍頓也是不難理解的。

(中時電子報)