民進黨初選結束後，全黨全部整軍待發，力拚2020。反觀國民黨至今擺不平，甚至已殺到血流成河局面，鴻海創辦人郭台銘幾乎確定將脫黨參選，藍分裂一觸及發，國民黨危已！但親綠的資深媒體人陳敏鳳卻認為，如果最終是三腳督狀態，郭台銘對上總統蔡英文和高雄市長韓國瑜，其實局勢不一定有利於民進黨，如果是藍打藍，綠有可能慘遭邊緣化！

2020總統大選，郭台銘參選態勢幾乎底定，在三腳督的對戰組合下，陳敏鳳在網路媒體《放言Fount Media》撰寫專文表示，國民黨是否分裂，會在9月17日這一天見分曉。因此，國民黨現在對郭基本上還是採取緩和的態度，但如果郭確定參選，到時國民黨攻打郭王的力道，將決定2020賽局的勝負。

陳敏鳳表示，韓國瑜若民調持續下滑，會給了郭台銘參選的正當性，如果韓郭雙方聲勢差太多，藍營的棄保效應就會明顯偏向贏的那方。民進黨為防這種情形發生，會將主力放在韓國瑜身上，維持藍綠對決的態勢，並和第三勢力人選造成不相上下的聲勢，才不會發生棄保效應。

陳敏鳳直言，關鍵點還是取決於民調和國民黨對郭王的態度。如果國民黨選擇主打郭王，副攻民進黨，就像2000年國民黨與宋楚瑜一樣，幾乎搶走大選版面，到時反倒是民進黨有可能遭到邊緣化，這是民進黨最擔心的局勢。

(中時電子報)