現任勇士顧問的納許，日前接受《Ringer》記者比爾西蒙斯訪問，談到自己在2012-13年球季加盟湖人，跟布萊恩、霍華、保羅蓋索組軍，卻在季後賽首輪就遭馬刺橫掃出局，納許除了強調自己並不適合那個團隊，更暗示霍華必須扛責。

原本在2012年夏天，湖人換來納許與霍華，跟布萊恩、保羅蓋索組成奪冠大熱門，卻在一開季就遭逢動亂，先是總教練拉瑞布朗遭到解雇，納許也受傷了，更重要的是，布萊恩和霍華之間的矛盾越來越嚴重，甚至弄到水火不容地步。

「即使我保持健康，我也不確定那支湖人隊可以取得成功，」納許回憶當時場景表示，「我不認為自己很適合那個團隊，原本我以為加盟湖人是個很好想法，也是一次很好機會，沒想到我才打了一、兩場比賽，自己的膝蓋就受傷了。」

其實不只納許自己，他認為當時保羅蓋索才跟西班牙男籃打完倫敦奧運，整個球季看來都很疲憊，世界和平的運動能力也不如以往，布萊恩則在季末阿基里斯腱斷裂，但讓那支湖人隊雪上加霜的是，霍華當時太過專注於自己低位單打。

「我不知道當時霍華背部是否受傷了，但他在場上的移動並不多，」納許說，「但他希望證明自己能打低位，不幸的是，當時聯盟越來越注重擋拆，所以他不該那樣打。」如今隨著霍華重返湖人，納許的這些話，難免給人看衰霍華聯想。

(中時電子報)