長安醫院中醫科廖娸廷建建議可透過按壓穴位做保養。（長安醫院提供／台中馮惠宜傳真）

中醫好強大，41歲越南籍張姓婦人一年前開始莫名經常眩暈，平躺改坐起時會頭暈，尤其是改變姿勢症狀會加重。吃了一年止痛藥也沒有效，透過介紹來到長安醫院中醫科，診斷為肝鬱氣滯痰濕體質，病位在肝脾，因而導致眩暈症狀，透過針灸及藥物調理，三個月來順利讓她從原本每天頭痛，到現在完全沒有再發作，讓她直呼：「針灸幫助很大，真的很有效。」

長安醫院中醫科廖娸廷表示，眩暈發病原因很複雜，通常與肝、脾、腎有密切關係。但普通眩暈以虛者居多，其病主要是「本虛標實」，即本身的元氣長期過度消耗，又得不到充足的休息或補充，造成陰陽失衡。透過針灸提神醒腦、清頭目、安神、止痛。中藥方面則輔以疏肝解鬱化痰濕的處方，根治眩暈症狀。

廖娸廷說，眩暈是一種自覺症狀，有如頭暈眼花。症狀輕的人閉目就可以停止；嚴重的人常伴隨有噁心、嘔吐、汗出，甚至昏倒。

中醫針灸可以幫助患者調整體內氣機的平衡，增加頭面部血液循環，以及加強神經和血管功能，止痛止暈來處理內耳不平衡導致眩暈的問題。因此透過中醫針灸及藥物調理一段時日，通常會有很好的改善。

廖娸廷也提醒患者切勿聽信偏方，如有長期眩暈問題，應該找醫師做詳細檢查及治療，服用中藥前，最好找中醫師依個人症狀及體質開立處方。平時也可按壓穴位 來進行保健，如「百會」、「率谷」、「翳風」、「風池」等穴位，頭暈頭痛、睡眠不足或是肩頸痠痛都可以按壓。

尤其現代人3C產品使用時間長，長時間看螢幕，建議可以每一小時休息3分鐘，按壓一下這些穴位，加強頭頸部血液循環，讓頭腦較清晰，以及放鬆肩頸，減少頭痛發作。

(中時 )