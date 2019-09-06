只要民眾有需要，國軍官兵一定挺身而出！國防部心戰大隊第5中隊美女下士許棠，日前休假時行經劍潭捷運站，見一名女性在捷運站外，遭不明男子不斷當街騷擾，神情慌張無助，許員見當下無人出面解圍，立刻機警地上前表示自己是該女子的友人，質問該男子為何要騷擾朋友，並帶著該名女子迅速進入捷運站離開，機智解圍，事後該女子也在IG上感謝這名順利搭救她的「陌生女子」，心戰大隊表示，許員充分發揮國軍守望相助，協助民眾精神，獎予以嘉勉。

許棠下士為國軍慶祝93軍人節宣傳影片主題曲主唱。(國防部提供)

據了解，目前服務於心戰大隊，擔任藝宣工作，日前國防部慶祝93軍人節，她還在國防部形象動畫影片《頑強的自信》中擔任主題曲主唱歌手，歌聲清新嘹亮，受到外界矚目。

據了解，8月(30日)晚間，許棠下班後，在劍潭捷運站附近，看見一名年輕女子在街上部段遭受不明男是搭訕騷擾，許員見該名女子面露驚恐不斷閃躲，而男子又不斷用肢體碰觸女方，基於女性的敏感與軍人受訓的直覺，於是就在現場觀察，發現女方應該與男方不認識，而且男方有刻意騷擾的意圖，但是當下卻沒人出面相助。

許員見女方神情愈來愈驚恐，立刻上前搭著女方的手，並向男子表示是對方友人，請問男子有何意圖?接著就拉著女方直接走入捷運站躲避，並詢問有何需要協助。該名男子見有人發覺也立刻離去。事後，該名女子於臉書發文指出，許棠的協助令她感動，並感受到社會溫暖。

據了解，許棠下士畢業於台南應用科技大學舞蹈系，專長是國際標準舞，基於對舞蹈熱愛，而且相當嚮往國軍平時助人的精神，於是報考士官，目前已經服役兩年，在心戰大隊擔任藝術宣傳工作。對此，心戰大隊表示，許棠義舉展現國軍愛民助民的風範，其見義勇為精神，足堪官兵表率。

(中時電子報)