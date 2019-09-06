不常上外景節目的徐乃麟，給足中視《飢餓遊戲》面子，二度接下通告和范乙霏、無尊、樓心潼、邦妮、馬丁等一同到桃園錄影，頂著大熱天，徐乃麟仍賣力投入遊戲闖關。主持人王仁甫一見他不忘先道謝，「上次因為乃哥締造4點多就收工的紀錄。」一直很期待他能再度上節目同樂，徐乃麟一聽反問，「但你們怎麼都沒再發通告？」他還對孫協志開玩笑，「不然你休息兩集，我來代班。」

節目關卡著實考驗來賓體能，像是要吊飛天鋼索答題、人體手足球、大獵殺等，徐乃麟親身吊鋼索，又用蛙鞋踢毽子等，每一關耗盡體力，讓他直呼好餓，「餓到走不動了。」原來他不光是錄影前禁食，更從錄影前兩天就開始沒吃東西，因為他自覺胖了一點，為調節體重刻意節食，所以當他看到關主介紹美食時，不自覺流露「飢」渴。其他人更爆料，徐乃麟休息坐著，兩眼已完全放空，但他沒有任何特權，只能靠玩遊戲才能吃東西，他坦言，「我沒料到會輸這麼慘。」王仁甫也幫他抱不平，「你做很多，但都沒吃到。」

徐乃麟（右）拚命玩遊戲。（中視提供）

製作單位設計人體手足球賽時，徐乃麟自願當守門員，卻不到3秒就被對方進球，他自嘲，「我剛閒太久，人就笨了。」緊接下一球，他甚至還助攻敵隊，幫忙把球踢進門，犯這失誤他自己都笑到蹲地上，沒想到手長腳長他，防守竟接連失分。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )