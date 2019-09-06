國軍三軍士官學校首次舉辦聯合開訓典禮，總統蔡英文首次踏進陸軍專科學校，主持新生開學「榮耀傳承日」。蔡總統致詞表示，未來士官制度改革將朝五大方向前進，加強士官素質、調高士官待遇、善用士官接地氣、協助士官專業發展、並將持續辦理榮耀傳承。

蔡英文總統6日出席三軍士官新生開學「榮耀傳承日」典禮，並且與軍校學生們相互擊掌致意。（季志翔攝

針對士官制度改革，蔡英文給出五點期許。第一，要加強士官素質，擴大鼓勵士官進修，給士官未來發展願景；第二，要調高士官待遇，共享國軍榮譽，服役時間軍士官要拉近待遇與福利的差距；第三，善用士官接地氣，拉近國軍與民眾的距離，平常需要士官提升地方對國軍的認同，戰時需要士官與地方協調國軍所需的資源；第四，協助士官專業發展，培養民間技能，請退輔會加強就學就業照顧；第五，請國防部持續辦理榮耀傳承，肯定士官貢獻，提升整體士氣。

蔡英文期許士官勇猛頑強、犧牲奉獻、以身作則的精神能傳承下去，希望新生能成為國軍新的動力。她強調，軍士官一家人，士官更是協助軍官達成任務的重要助手，是在第一線流汗苦幹的勇士，聯合作戰不僅是各軍種、各兵種達成任務，更要結合士官與軍官的專長，從今之後要拉近士官與軍官的距離，拉近彼此認同感。

蔡總統隨後致贈各軍種士官長榮譽徽章，彰顯士官幹部是國軍部隊的重要骨幹，並親自擊鼓宣示，期勉全體士官幹部能精益求精、戮力以赴，以「國家、責任、榮譽」為信念，以身為國家守護者為榮。

典禮最後陸專學生以戰鼓、原民舞及熱舞表演帶動全場氣氛，蔡總統明顯心情愉悅，不時隨著節奏拍手，離場前依序與三軍專校學生合影留念，受到學生熱烈歡迎。

(中時 )