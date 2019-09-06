國民黨智庫「國家政策研究基金會」上午公布「蔡政府危機大解密民調發佈及剖析」，對於蔡英文總統整體施政滿意度，負面評價達50.0 ％，高於正面評價42.9％；願支持蔡總統連任者有38.1％，低於不願意支持的45.5％。在政黨認同度方面，國民黨、民進黨各有27.8％、24.0％，其次則是台灣民眾黨8.2％、時代力量4.7％。

此外，有53.5％受訪者不滿蔡政府對私菸案的調查過程及懲處方式；僅15.4％受訪民眾對蔡政府主導的108年新課綱有信心；另有60％民眾不認同綠營政治人物對香港反送中行動時，喊出「台灣將成為香港」的恫嚇。

這份民調，是國家政策研究基金會委託台灣優勢客服科技 (股)公司，在8月26日至9月2日，對全台22縣市20歲以上民眾，隨機抽樣住宅電話（不訪公司及行動電話），有效樣本1070人，依性別、年齡及縣市別進行加權，在95％信心水準下，抽樣誤差為3.0個百分點，共有13道題目。

調查顯示受訪者較支持或理念較接近的政黨？按比例依次是國民黨 27.8％、民進黨24.0％、台灣民眾黨8.2％、時代力量4.7％、基進黨 2.6％、綠黨1.4％、新黨1％、親民黨0.8％、台聯及民眾黨都是0.3％、喜樂島聯盟0.1％，而都支持的有15.3％、未表態的則有13.6％。

對蔡英文整體施政滿意度，正面評價的有42.9％ (非常滿意8.7％＋還算滿意34.2％)，負面評價的有50.0％ (不太滿意24.4％＋非常不滿意 25.6％)，未表態的有7.1％。是否願意支持蔡連任總統？願意的有 38.1％，不願意的有45.5％，未表態的有16.4％。

對於學者指「基本工資調漲無法改善失業率與低薪問題」，認同者56.9％，不認同者29.0％，未表態者14.1％。

有關「印花稅的收入是屬於地方政府的財源，是否贊成蔡英文政府廢除印花稅的政策？」贊成者有32.1％，不贊成者有43.1％，未表態者有24.8％。

是否支持啟用核四？支持者47.1％、不支持者41.5％，未表態者 11.4％。

是否支持香港的反送中運動？支持者有54.5％，不支持者有25.3％，表態者20.2％。

進一步問到「若香港反送中運動持續擴大，導致機場關閉、交通受阻、街頭暴動等狀況，是否會 (繼續)支持反送中運動？支持者有42.5 ％，不支持者有43.4％，未表態者有14.2％。

對於香港反送中運動發生至今的口號「今日香港、明日台灣」，認同者有44.2％，不認同者有47.2％，未表態者有8.6％。

對於「香港歸屬大陸、台灣屬於中華民國，因此中華民國不會變成香港」的說法，認同者有60.0％，不認同者有28.5％，未表態者有11.4％。

有關蔡政府處理私菸案的調查過程、相關人員處罰方式，滿意者有22.9 ％，不滿意者有53.5％，未表態者有23.6％。

對於「高中歷史教科書某些版本，出現台灣主權未定論的觀點」，贊同者有26.6％，不贊同者有50.6％，未表態者有22.8 ％。

對於「108年新教育課綱將在9月開學正式實行，是否對新課綱有信心」？結果有信心者僅15.4％，沒信心者達43.0％，未表態者有 41.6％。

(中時 )