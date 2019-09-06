YouTuber鍾明軒以一首《煎熬》爆紅後，常透過影片分享生活點滴或針貶時事，直來直往的性格，臉書追蹤人數達百萬人，他昨天透露臨時訂了機票去新加坡玩2天1夜，但影片中提到：「很多那種馬來西亞人一直看我」，立刻引發爭議，甚至要求他公開道歉。

鍾明軒日前通告取消後，便訂了機票去新加坡玩，到達目的地安頓好便出門享用第一餐，接著便到能看見海邊的景點放鬆心情，在與網友分享心的時，突然抱怨：「這邊是新加坡跟馬來西亞就是很近，很多那種馬來西亞人，一直在看我，害我在這邊旅遊真的很不自在」，更表示才來新加坡沒幾個小時，就已經想念台灣了。

鍾明軒失言影片。（圖／鍾明軒臉書）

對此有馬來西亞網友表示備受歧視，留言抗議：「馬來西亞人又怎麼了，你的臉不能给馬來西亞人看嗎？找事情是不是」、「什麼叫『那種』馬來西亞人？感覺很被冒犯」，但也有人緩頰可能是一時口誤導致，對此鍾明軒則暫未做出回應。

(中時電子報)