為表揚對技職校院專任教師投入實務研發及致力於專業技術人才培育，教育部第二屆國家產學大師獎自即日起至9月30日止受理收件，歡迎技職校院專任教師踴躍參與。

教育部表示，獎項申請領域分為「工程領域」、「電資領域」、「人文、設計、藝術、商管及民生」及「農業科學、生技及護理」等四個領域，每年擇優遴選至多十名獲獎人員，107年度獲獎者共通點在產學研發及人才培育面向，皆長期致力於綜整理論與實務之差距，突破與解決產業技術發展問題，並長期投入技職專業技術人才培育，足堪國家產學大師獎殊榮。

教育部提到，國家產學大師獎被推薦對象為現任公私立技術型高級中等學校、普通型高級中等學校附設專業群科、綜合型高級中等學校專門學程、專科學校、技術學院或科技大學的專任教師。各技職校院至多可推薦3人，經初審、複審及決審三階段縝密審議作業，獲獎名額每年至多10人，每人頒給獎金90萬元，獲獎即成為終生榮譽。

教育部指出，獎項預計於109年1月底舉行第二屆國家產學大師獎頒獎典禮，並製作專刊表揚獲獎人相關事蹟，歡迎技職校院鼓勵專任教師踴躍參與。如有興趣想了解本獎項相關資訊等事宜，請洽「國家產學大師獎」專案辦公管理師室劉曉彤，聯絡電話：(02)2730-3611，電子信箱：[email protected]。

(旺報 )