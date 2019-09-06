上證報報導，中國人民銀行數字貨幣研究所（下稱數研所）迎來了新任掌門人，人行支付結算司原副司長穆長春正式擔任所長，而備受關注的人行數位貨幣距離正式亮相近在咫尺。

據悉，自前任所長姚前擔任中證登總經理後，數研所掌門人一直處於空缺狀態。多家與該研究所有合作的金融機構透露，穆長春成為第二任所長後，人行數研所工作進展順利，備受關注的數位貨幣距離正式亮相已經不遠。

2014年，時任人行行長的周小川便提出構建數位貨幣的想法，人行也成立了全球最早從事法定數位貨幣研發的官方機構數研所。該所主要工作職責是根據國家戰略部署和人行整體工作安排，專注於數位貨幣與金融科技創新發展，開展法定數位貨幣研發工作。

新任所長穆長春近期就數位貨幣發展發表了諸多觀點，並於本週發布了「Libra與數字貨幣」的公開課，詳細解讀了中國數位貨幣DC／EP，同時也回答了市場對於Libra等市場熱點問題的關切。

(工商 )