雞排妹（鄭家純）昨在臉書粉專《雞排妹ili鄭家純》分享清涼美照，尺度超大。（圖摘自雞排妹粉專《雞排妹ili鄭家純》）

雞排妹又賞粉絲福利啦！昨（5）日晚間在臉書PO出深夜清涼照，照片中雞排妹一絲不掛、慵懶地躺在露天沙發上，大方奉上勻稱美胸和蜜桃臀，展現姣好身材，搭配在越南藍天白雲以及嫩綠的椰子樹，畫面美不勝收，宛若置身在世外桃源，辣度破表叫粉絲直噴鼻血。

其中山谷正是她驚為天人的蜜桃臀，將天地一分為二。搭配藍天白雲椰子樹林，瞬間仙氣十足，宛若處在世外桃源，畫面唯美而不流於色情。（圖摘自雞排妹粉專《雞排妹ili鄭家純》）

雞排妹（鄭家純）昨在臉書粉專《雞排妹ili鄭家純》分享清涼美照，尺度超大，雞排妹一撕不掛側臥在沙發上，大秀迷人身材曲線，展示引以為傲的美尻，寫著「山谷之間有藍天，你覺得趴左邊好看還是右邊」？其中山谷正是她驚為天人的蜜桃臀，將天地一分為二。搭配藍天白雲椰子樹林，瞬間仙氣十足，宛若處在世外桃源，畫面唯美而不流於色情。

雞排妹一撕不掛側臥在沙發上，大秀迷人身材曲線，寫著「山谷之間有藍天，你覺得趴左邊好看還是右邊」？（圖摘自雞排妹粉專《雞排妹ili鄭家純》）

雞排妹一撕不掛側臥在沙發上，大秀迷人身材曲線，寫著「山谷之間有藍天，你覺得趴左邊好看還是右邊」？（圖摘自雞排妹粉專《雞排妹ili鄭家純》）

不吝分享的雞排妹更將美圖上傳雲端，供網友留存，網群體暴動「凍未條啦」！紛紛留言「 么壽喔～」、「我一定要越過這左山頭直達光明頂」、「太震撼了～」、「我真的受不了了，好想買寫真集」、「看山不是山，近看又像山，想說怎有山，原來未著衫。」、「 滿血復活」、「該爬山了，帳篷搭起來。」、「臀型超美」、「見山還是山，橫看成嶺側成峰」。

(中時電子報)