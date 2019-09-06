交通部為因應遊覽車業者受整體觀光旅遊市場結構轉變導致營運困難，將修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1，規劃遊覽車自今年10月1日起免徵汽燃費1年，以協助業界紓困。

交通部統計，汽車燃料使用費2018年度汽燃費實際徵收數約523.9億元，其中遊覽車部分共有1萬6289輛，實收4.35億元，約佔總數0.8％；遊覽車均為柴油車，依不同汽缸排氣量，每車每季徵收2835元至1萬395元不等，其中以7200cc至8000cc之遊覽車居多（占41％），其每車每季徵收6872元，1年減徵2萬7488元。

交通部指出，依據2017年遊覽車營運狀況調查顯示，遊覽車客運業的營運收入已有持續下滑現象，且遊覽車因位處觀光產業鏈最下游，業者難以透過調整租車價格吸收成本，或直接受惠政府相關觀光補助措施。為配合振興觀光產業政策，健全國內觀光旅遊各個環節，同時提升遊覽車客運服務品質與安全，本次修法免徵遊覽車汽燃費1年，以緩和遊覽車產業所受衝擊，並由公路總局持續輔導業者改善營運體質及調整經營策略，適應旅遊市場快速變化。

交通部表示，本法規修正草案將自刊登行政院公報隔日起預告14天，預告期間歡迎各界提供意見，交通部將納入法規修正參考。

遊覽車公會全聯會理事長林建良認為，由於陸客減少、景氣不佳，觀光業有蕭條跡象，交通部給予遊覽車的優惠非常好。

林建良說，目前國內約有1.5萬輛遊覽車，平常有3、4000輛閒置，加上駕駛嚴重缺員，淡季沒生意、旺季又缺員出不了車，政府該思考如何創造永續經營環境。

(中時 )