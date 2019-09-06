台北市長柯文哲今早出席市政活動。（張潼攝）

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，被問到學姐黃瀞瑩與林志玲誰漂亮，他回答林志玲結婚懷孕，所以退出比賽，該發言被質疑違法，而且女性結婚懷孕就等於「退出比賽」，也缺乏性別意識。他今早受訪時對志玲姐姐致歉，坦言自己性平教育還是不及格；沒想到，才剛道歉完，下一秒柯文哲竟又失言，拿總統府祕書長陳菊身材做文章說「陳菊是比較肥的韓國瑜？」

談到林志玲懷孕一事，柯文哲今滅火、澄清說，當天他受訪，記者問他「學姐跟林志玲誰比較漂亮」，這種題目他怎麼敢回答？所以他就想到每次坐車會看網路新聞，有那個印象（指懷孕），就講一個岔開話題。

柯文哲數度澄清，他沒看到病例，也很久沒回台大醫院，也沒跟台大醫院醫師聯絡，是看新聞有個印象，人家問我，岔開（話題）掉而已啊，這件事跟台大無關。

不過，媒體追問，即使無關醫療，這種說法還是欠缺性別平等意識？柯文哲說，對啊，好吧，這就是還要再去上性平教育，1年要上2小時，今年還沒上，「老實講，我這性平教育還是不及格，好吧好吧，該道歉就道歉！」

只是，道歉言猶在耳，接著媒體問柯，新系立委段宜康在臉書上批評他是「比較會考試的韓國瑜」，柯文哲竟回答「那不能這樣講，那小英是比較不會考試的韓國瑜？陳菊是比較肥的韓國瑜？」

現場媒體一驚，直問這是不是又是失言？柯僅說，韓國瑜是形容詞還是名詞？媒體繼續追問，怎麼可以拿別人身材做文章？但柯文哲仍強硬回應，你們新潮流要打，我一定跟你們對打，那小英是比較不會考試的韓國瑜？隨即離開受訪現場。

(中時 )