高雄85大樓君鴻酒店遭法拍歇業，董事長張慶輝請求高院撤銷檢方塗銷禁止處分及拍定程序遭駁回，他提抗告遭最高法院駁回；張男另以法律見解有歧異為理由，聲請提案到大法庭，最高法院認為與前案事實不同，不符合聲請要件、駁回他的聲請。

2015年最高檢察署因偵辦幸福人壽案，認定君鴻酒店是鄧文聰的犯罪所得予以假扣押，之後因債權人聲請拍賣，由海霸王集團凱德唐公司以54億元拍得產權，最高檢也囑託高雄地院塗銷禁止處分登記，讓君鴻酒店解除被假扣押的狀態。

君鴻酒店董事長張慶輝聲請撤銷塗銷禁止處分登記，及執行法院的拍定程序並回復所有權登記，高院認為君鴻酒店被法院拍定後，檢方有權塗銷禁止處分，況且對拍賣程序有異議，應向高雄地院聲請，駁回他的聲請，經抗告又遭最高法院駁回。

張另以終審法律見解有歧異聲請交付最高法院大法庭統一見解，但最高法院承審庭認為，君鴻是以所有權人身份就檢察官同意解除禁止處分之命令聲請回復，而最高法院之前判決的事實卻是拍定人就檢察官所發禁止處分聲請解除，2案不同、不符要件，駁回聲請。

(中時 )