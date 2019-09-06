民進黨立委陳明文忘記把300萬現金從高鐵帶下車，事發後宣稱這些錢是給兒子到菲律賓開珍奶店用的，如今一舉一動都被檢視，只好暫停計畫，對此國民黨立委陳宜民表示，這樣最失望的應該是蔡英文，因為她推動新南向。此外陳宜民和另一名藍委童惠珍也質疑幫陳明文緩頰的法務部次長蔡碧仲和陳明文關係匪淺，所發表的言論更是在鼓勵民眾規避法律規範。

陳宜民指出，根據菲律賓規定，外商要在那開店，光是登記的資金，就要7700萬台幣，300萬根本不夠。此外蔡碧仲與陳明文關係匪淺，陳明文當初涉及民雄地下汙水招標案被告時，辯護律師就包括蔡碧仲，蔡碧仲今年接受財訊專訪時，還講出他透過陳明文認識很多民進黨政治人物，所以蔡碧仲一個鄉下律師才有機會進入綠營往上爬進入法務部。當300萬皮箱遺失在高鐵時，蔡碧仲身為法務部次長竟然幫陳明文開脫，說很多人都在分次提沒關係。

童惠珍表示，依據洗錢防制法第9條規定，銀行對於50萬元以上的交易都要申報，如果刻意把超過的金額拆成每筆都低於50萬，就是在規避相關規定，在金融機關上班的人都知道。蔡碧仲身為檢調最高長官，且2017年洗錢防制法上路時，他公開表示國內有7百多位政要與其配偶甚至小三都要列管，如今卻又教大家可以這樣分次提醒，規避法律嗎？這種官員還能留任嗎？根本把台灣的民主法治給毀了。

陳宜民最後強調，蔡碧仲不應該導風向，這樣子導風向哪個檢察官辦得下去，呼籲檢察官硬起來，讓民眾知道這些事情的真相。請陳明文讓大家看看他的存摺，每次到底提領多少錢，否則選舉到了，身為蔡英文的大將，是在丟民進黨的臉。

(中時 )