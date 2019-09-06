台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，傳出已確定安排有「台灣歐巴馬」之稱的新住民二代何景榮披戰袍，參選台北市第三選區立委，對戰國民黨蔣萬安、民進黨吳怡農。對此，柯今早沒有否認，只說等政黨成立的法律程序走完再宣布，不過，他不諱言有跟何談過，學經歷、講話談吐都很OK。

何景榮曾獲十大傑出青年，爸爸是台灣人、媽媽則來自印尼，經常針砭時事，尤其日前高雄市長韓國瑜一席「鳳走雞來」發言，他也在網路上撰文批評。

傳出何景榮有可能是區域立委人選，柯文哲今表示，內政部雖已核准台灣民眾黨，但接下來還要去法院公證、開帳戶，所以，自己的確有跟何私下談過，學經歷、講話談吐都OK沒問題，不過，要選立委、提名什麼的，還是要等法律程序走完再宣布。

如此一來，北市第三選區被形容為「三帥對決」？柯笑說，那也不是壞事啊！至於其他年輕幕僚是否參選，柯文哲只說，不曉得，看著辦吧！

另外，針對有市議員質疑，柯文哲延攬聯合醫院院長特助劉嘉仁入府擔任市府顧問，卻都替柯文哲安排全台灣下鄉走透透行程，無疑用市政資源打選戰。柯文哲撇清，每個人有工作才會來，市長室顧問是接近市長機要，他任用資格沒問題，第二他有在工作，若是領薪水沒在工作那就不對了。

(中時 )