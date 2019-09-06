前港姐浴照曝光！解放上空 辣抬長腿超養眼 11:122019/09/06 中時電子報 周郁蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 周美欣曬浴照，她舉起雙手解放上空，一雙細長的招牌美腿超養眼。（圖／取材自周美欣Instagram） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 View this post on Instagram Bubbles bubbles bubbles! 🛁 Let your stress pop away like these bubbles in your bath. . . . #selfie #bubblebath #bubbles A post shared by Lorretta Chow 周美欣 (@lowwie) on Sep 5, 2019 at 4:34am PDT 選美出身的港星周美欣是2007年香港小姐季軍，擁精致顏值、姣好身材的她，樂於在網上曬美照，而周美欣昨（5日）在IG分享出浴照，她舉起雙手解放上空，一雙細長的招牌美腿超養眼。 前港姐周美欣放送福利，昨在IG曬浴照，她開心玩泡泡，並發文直呼泡澡可以紓壓，只見周美欣舉起雙手解放上空，泡泡蓋住她美胸，白嫩上圍若隱若現超養眼，而周美欣還舉起招牌長腿，放送福利無極限，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。 (中時電子報) #周美欣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳喬恩約會壯碩男 被爸爸打槍「我不大喜歡」 09:342019/09/06 娛樂 他遊星國怨「很多那種馬來西亞人看我」網友怒嗆道歉 10:582019/09/06 娛樂 前港姐浴照曝光！解放上空 辣抬長腿超養眼 11:122019/09/06 娛樂 娛樂熱門新聞 柯P爆她已懷孕 44歲林志玲說話了 - 娛樂 又打臉！王又正驚爆吳子嘉拒上中天內幕 - 娛樂 館長踢鐵板！「幹幹叫」又挨告 這次連館粉也不挺他… - 娛樂 以為鬼門關躲過就沒事？這4生肖還有車關等著你 - 娛樂 亂洩林志玲有孕？律師爆：柯文哲恐先害慘台大醫 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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