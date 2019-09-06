選美出身的港星周美欣是2007年香港小姐季軍，擁精致顏值、姣好身材的她，樂於在網上曬美照，而周美欣昨（5日）在IG分享出浴照，她舉起雙手解放上空，一雙細長的招牌美腿超養眼。

前港姐周美欣放送福利，昨在IG曬浴照，她開心玩泡泡，並發文直呼泡澡可以紓壓，只見周美欣舉起雙手解放上空，泡泡蓋住她美胸，白嫩上圍若隱若現超養眼，而周美欣還舉起招牌長腿，放送福利無極限，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)