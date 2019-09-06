大聯盟馬林魚與海盜之戰出現有趣對決，馬林魚左投布萊恩莫蘭(Brian Moran)在小聯盟奮鬥10年，今(6)日首次在大聯盟初登板，對手竟是在海盜效力的親弟柯林莫蘭(Colin Moran)，僅用6球就送出生涯首次三振，成為大聯盟百年來首次出現親兄弟投打對決。

30歲的布萊恩在2009年獲水手青睞，不過這段時間待在小聯盟，挺過Tommy John(手肘韌帶置換)手術，還到大西洋聯盟拼鬥，只求一個上大聯盟的機會。這次他擔任後援投手，對弟弟用投出滑球讓他站著不動被三振，同時這也是布萊恩在大聯盟首次三振。

「這真的很不可思議！是令人激動的時刻。」兩兄弟的父親比爾(Bill Moran)在觀眾席親眼見證兄弟對決，「這完全沒有人想過會有這樣的事情發生！」而根據大聯盟官網報導，這是自1900年有紀錄以來，第7次球員初登板對決兄弟的球隊，不過初登板就遇上親兄弟的投打對決倒是百年來首次。

布萊恩用三振解決親弟弟柯林，而柯林則是短暫笑了一下就回到休息室，他盡量保持沒有情緒反應，不過布萊恩賽後笑說，「他只是沒有表現出來，把自己的情緒藏在紅鬍子下面，他一定有對我不滿。」最後馬林魚以10比7擊敗海盜，投手布萊恩中繼1局沒被敲安打、送出1次三振，打者柯林則是4打數2安打，打擊率2成88。

而上一次球員初登板對上兄弟的球隊，是1998年6月7日，目前紅襪總教練柯拉(Alex Cora)在道奇初登場時，對上哥哥喬伊(Joey Cora)效力的水手，最後道奇以7比4帶走勝利。

(中時電子報)