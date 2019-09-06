去年九合一選舉中曾以「虧雞福來爹」爭取年輕選民而爆紅的參選人林義豐，因立委郭正亮的「退選說」，向台南地檢署按鈴控告郭正亮違反選罷法，經移轉台北地檢署偵辦，6日依罪證不足，將郭正亮不起訴處分。

林義豐在去年11月1日到南檢控告郭正亮。林義豐當時表示，郭正亮在政論節目「少康戰情室」上說「林義豐為何尚未退選，他應當退選，讓黃偉哲去選，全力輔選黃偉哲」，這種汙衊事實，一定要告，這是違反選罷法，意圖使人不當選。

北檢偵查中郭正亮到案否認犯罪，郭辯稱是依據新聞報導黃、林２人互訪陣營，氣氛融洽，而且他參加節目是因主持人提問才回應未來選情判斷，才依據10多家民調機構的結果發言。

檢方調取多家民調機構數據，發現黃、林間的支持度相差甚遠，郭的選情評論均有數據為憑，並非出於故意虛捏，且郭正亮的語意是指林無法退選，否則會成為「搓圓仔湯」，並無影射林有放棄競選行為之意，因此依罪證不足將郭正亮不起訴處分。

(中時 )