蔡英文總統參加三軍士官聯合開學，指示5項改革。(呂筱蟬攝)

蔡英文總統參加三軍士官聯合開學，指示5項改革。(呂筱蟬攝)

身為三軍統帥的蔡英文總統，6日第一次造訪陸軍官校，參加三軍士官新生開學榮耀傳承日典禮，她勉勵三軍士官新生成為允文允武、術德兼修的現代化軍人，也指示未來士官制度改革五大方向，期許犧牲奉獻的士官精神，共同為國家發展、人民福祉而努力。

蔡英文總統說，未來士官改革方向包含，加強士官培養提升素質，擴大並鼓勵士官進修，給士官未來發展願景。另外，也要調高士官待遇，共享國軍的榮譽。她也說，國軍要努力拉近與地方的距離，提升地方對國軍的認同，提升尊嚴，士官就是全民國防的要角。

而退輔會也要照顧退役士官，協助產業發展，讓軍士官退役後成為產業發展所需技術人才，增強他們退役後就學、就業照顧，貢獻社會。她也指示國防部三軍士官聯合開學典禮要持續辦理，鼓勵剛入校年輕人，肯定現役士官的貢獻。

典禮中，參謀本部總士官長韓正宏帶領各軍種士官長，呈現蔡英文總統各軍種精神象徵紀念品，學生也帶來生動活力的演出，蔡英文也一一和各軍種學生熱情互動並合照。

(中時 )