香港特首林鄭月娥宣佈撤回修訂「逃犯條例」草案後，中共政法委4日深夜對此發文肯定並稱，中央歡迎政治性對話，但對「政治要脅」乃至「顏色革命」，中央必定「追究到底、絕不手軟」。

林鄭月娥4日下午宣佈撤回修訂「逃犯條例」草案，同時表示從本月起，行政長官和所有司局長會走入社區與市民對話，一起探討解決方法，並邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。

中共中央政法委員會微信公眾號「中央政法委長安劍」發文〈國務院港澳辦、香港特首接連發聲，亂局中的香港該開啟希望航線了〉一文中指出，肯定香港特首林鄭月娥撤回修訂《逃犯條例》的決定，指出林鄭月娥「對話探討」、「提出建議」是關鍵字，表示林鄭月娥提出行動，帶著最大的誠意，帶著「用理性對話積極重建香港未來」的願景，是找到「金鑰匙」的一個良好開端。

該文也強調，香港當前的危險是暴力橫行，法治不彰，而當前最大民意為反暴力、護法治、保安寧。反送中群眾不是在表達訴求，「而是赤裸裸的政治恐嚇、政治要挾 」；「香港反對派想要的普選，是選出一個可以不對中央政府負責的行政長官」。

文章並稱，先前港澳辦傳遞出來的底線、誠意、方向、路徑都很清晰，修補裂痕要靠誠意對話，而不是暴力破壞，「留給激進分子的時間不多了」，香港暴徒已是「強弩之末」，並強調香港多亂一天，香港市民就要為此付出一天的代價，「而我們的工具箱裡，很多工具還沒擺出來」，「駐軍不是擺在軍營裡的稻草人，是全面準確貫徹一國兩制方針的重要力量」。

(中時電子報)