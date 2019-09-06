總統大選將於明年初舉行，許多部會都忙著推出政績。農委會今天召開第6次全國農業會議週年記者會，說明去年至今的全國農業會議結論執行成果，農委會也指出，包括農業保險法、農產品生產及驗證管理法草案已列入立法院下會期的優先法案，而也預計在明年提出農民退休制度。

農委會今天召開第6次全國農業會議週年記者會，其中指出去年至今的成果，包括包括開辦農民職災保險、擴大試辦農業保險、農保人地脫鉤；口蹄疫拔針申請疫區除名、防堵非洲豬瘟、擴大灌區服務、拓增多元勞動力與外展農務服務、推動省工農機與農機UBER、防減災預警；成功解除歐盟黃牌、推動林下經濟、成立農產品外銷平台、學校午餐提高使用在地食材。

農委會主委陳吉仲表示，農保人地脫鉤，可以讓農民透過各地改良場認證後再至農會加入農民健康保險，讓每一個實際從農者都可以享有農業資源；農委會已經試多個品項的農業保險保單，近日還要推動香蕉的政策型保險，無論是天災或產銷失衡時能夠保障農民收益，未來更要比照日本推動家庭收入保險，讓每個農戶都能獲得一定的收益。

陳吉仲也說，目前各職業皆有退休制度，但農民仍未有建立相關的退休制度，因此農委會規劃整合農保、老農津貼及國保等社會保險，在現在的老農津貼基礎上，規劃農民年金制度，預計在明年提出送立法院審議。

陳吉仲提及，農委會將持續防堵、清除各種疫病，包括口蹄疫與非洲豬瘟的防疫等；也建立農產初級加工、擴大產銷履歷、推動食農教育及學校午餐在地食材。他也提到，明年起不限基期年的農地，只要農地農用就給予農業環境基本給付每公頃至少1萬元；農委會也會持續擴大灌溉服務、有機及友善耕作及林下經濟。

陳吉仲指出，今年農委會已投入超過10億元的預算用來建置冷鏈系統；也透過農產品外銷平台持續增加農產品出口，預定今年農產品出口目標較去年成長10％；配合此次交通部推動的秋冬旅遊，希望深化休閒農業旅遊。

(中時 )