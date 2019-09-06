安德瑞絲庫晉級美網女單決賽。（美聯社）

美國女將小威廉絲(Serena Williams)預備好刷新大滿貫紀錄了，她6日再度以破竹之勢打敗烏克蘭史托維琳娜(Elina Svitolina)。小威沒有丟掉任何發球局，以第一發得分率86%的氣勢輾壓對手，晉級美網女單決賽。

雖以6-3、6-1直落二獲勝，小威自認仍有慢熱問題。她一度因為3個非受迫失誤，而在發球局被打到0-40，讓史托維琳娜獲得3個破發點。沒想到小威立刻回穩，連救3個破發點，把這一分奪回來。

史托維琳娜表示：「小威力量驚人，她每一球都蘊含巨大力量，這是她成為傳奇選手的原因。」16強戰的對手馬蒂琪(Petra Martic)也說：「小威的擊球力道很強，你要親身拿拍子去擋過才知道。」

第13種子安德瑞絲庫(Bianca Andreescu)隨後以7-6、7-5殺入女單決賽，她上月在家鄉(加拿大)羅傑斯盃摘冠，決賽對手正是小威。當時小威打到一半因背痛退賽，難過地哭出來，安德瑞絲庫走過去安慰她，讓小威破涕為笑。

這是19歲的安德瑞絲庫首次打美網會內賽，她今年澳網和法網都是次輪出局，但她進步神速，被視為球后的候補人選之一。37歲的小威生涯首座女單大滿貫就是美網(1999)，那年她才17歲。這回小威沒傷了，安德瑞絲庫有辦法阻止小威在家鄉摘下第24座女單金盃？

(中時電子報)