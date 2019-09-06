新北國瑜夜市抽籤 人潮爆滿

國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北市二重疏洪道辦首場造勢大會，當天重現國瑜夜市，國民黨新北市黨部6日11時舉行登記抽籤，攤商業者擠爆黨部巷子口，人龍綿延近100公尺，攤商表示，開學後進入淡季，來一次國瑜夜市擺攤，可抵以前1個月業績，不少人凌晨就來卡位，希望能拔得頭籌。

活動當天將設111攤，其中提供50攤新北市、 30攤外縣市攤商到場「完全免費」設攤，由韓營會免費提供帳棚及發電機。

雖本次夜市採抽籤模式，但位於板橋國民黨新北市黨部，今天凌晨4點就陸續有攤商抵達排隊，第一名的林先生說，他曾參加過新竹場的活動，確實生意不錯，這次凌晨0時就到，先在車上休息，約4時下車排隊，拿到第一寶座。

每場國瑜夜市都到的高雄鋼鐵韓粉鄧小姐說，現在進入開學各大夜市進入淡季，能夠到國瑜夜市擺攤，最高可以抵1個月工作量，再遠她都要來。

紀先生則說，這次透過抽籤，比較公平，希望當天能夠再現當初國瑜夜市盛況。

高雄市前觀傳局長潘恒旭也到抽籤會場，他表示，這次看到這麼多攤商，感受到新北市的熱情。

(中時 )