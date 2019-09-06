龍潭貓霖幫主江宗霖母出殯隔日就在住處前遭行刑式槍決身亡，其中林姓凶嫌案發不到1天就準備搭機潛逃出境，但早已被警方鎖定，5日凌晨在桃園機場逮到人，林嫌對案情避重就輕，警方訊後依殺人罪嫌移送桃檢，檢方複訊後以林涉犯重罪，有逃亡、串證之虞，向桃園地院聲請羈押。

48歲「貓霖幫」幫主江宗霖，4日在老家門口遭2名穿黃色雨衣、戴黑色口罩的槍手連開6槍斃命，包括右耳、左臂、左胸側、右後背和右腹部都有彈孔，凶嫌手段凶殘，就是要致江男於死，預計6日解剖釐清死因。

(中時 )