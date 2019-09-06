龍潭角頭遭狙殺 凶嫌桃機落網遭聲押 11:592019/09/06 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林嫌對案情避重就輕，檢方向桃園地院聲請羈押。(蔡依珍攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 龍潭貓霖幫主江宗霖母出殯隔日就在住處前遭行刑式槍決身亡，其中林姓凶嫌案發不到1天就準備搭機潛逃出境，但早已被警方鎖定，5日凌晨在桃園機場逮到人，林嫌對案情避重就輕，警方訊後依殺人罪嫌移送桃檢，檢方複訊後以林涉犯重罪，有逃亡、串證之虞，向桃園地院聲請羈押。 48歲「貓霖幫」幫主江宗霖，4日在老家門口遭2名穿黃色雨衣、戴黑色口罩的槍手連開6槍斃命，包括右耳、左臂、左胸側、右後背和右腹部都有彈孔，凶嫌手段凶殘，就是要致江男於死，預計6日解剖釐清死因。 (中時 ) #凶嫌 #機場 #桃園 #警方 #江宗霖 也許您會感興趣 推薦閱讀 港民轉戰機場施壓 大批旅客滯留 04:102019/09/02 話題觀察 韓國瑜提蓋中部大機場 他喊：基隆也要海上機場！ 20:552019/09/02 政治 機捷A10、A22站區段徵收開發案土地標售 16:282019/09/03 生活 韓國追楓行 遠傳祭出漫遊上網每日99元 21:152019/09/03 財經 兩岸史話－刺汪凶嫌 明顯受人利用 04:102019/09/04 兩岸藝文 疑患心理疾病 德州釀7死凶嫌買槍曾被拒 14:102019/09/04 國際 泰山男遭殺害焚屍埋藏 凶嫌下午移送地檢署複訊 16:032019/09/05 社會 龍潭角頭遭狙殺 凶嫌身影曝光 16:462019/09/05 社會 泰山殺人焚屍案 3凶嫌遭聲押禁見 19:372019/09/05 社會 龍潭角頭遭狙殺 凶嫌身影曝光傳1人落網 08:022019/09/06 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 補教師不認嘿咻美少女258次 「下體兩黑斑」成鐵證 - 社會 雲林院檢搬家有望了！ - 社會 沒機長可飛延2時 霸氣爸：我來 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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