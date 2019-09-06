高雄「台豪企業」被控在2013年期間以「電力節費工程」技術，向廠商收取費用；但其實僅代辦台電獎勵「二階段改為三階段用電的離峰分段計價」，卻要求廠商節省電費的一半，受害廠商春雨公司指控台豪涉及詐欺，目前已知有6家廠商受害，金額高達數千萬元。

國民黨立委沈智慧舉行記者會，揭露台豪向廠商推銷的話術。台豪詐騙方式，是將既有的台電離峰用電節費方案，在用電大戶資訊不暢通情況下，誤以為台豪公司可以做「工程」來達到節費的效果，才會受騙上當，。

陳情廠商春雨公司表示，「台豪企業」運用，僅以原有的台電獎勵「二階段改為三階段用電的離峰分段計價」方式，代受害人送申請文件。因此，而取得電價降低結果。然而在各廠商不查而誤信的情況下，各自依服務合約給付連續5年節電費用50％作為酬勞給台豪企業，造成受害公司金額不等之損失。春雨委任律師黃郁婷表示，一項臨櫃20分鐘就能辦好的事，竟然拿走近千萬報酬，顯然比例不相當。

台豪涉詐騙案，受害廠商已知有6家，4家廠商告上法院民事被判敗訴，部分官司還在進行中，受害最大的一家廠商已支付台商1900萬元。法務部檢察司科長賴玉佳表示，當事人提告的是民事訴訟，等於是當事人契約糾紛，至於是否涉及刑事詐欺，法務部會將會議資料轉交檢調機關做判斷，她只能說刑事會「比較嚴謹」。

對於廠商質疑有台電處理節費申請行政業務現職或離退人員，與台豪公司勾結，台電業務處副處長鍾思思表示，若有內神通外鬼，台電絕不寬貸，但目前並沒有發現相關情事。

鍾思思並說，高壓以上的用戶，目前已全面實施時間電價，可以選擇 二段式或三段式，如何選擇完成取決於用戶，辦理完全免費，而且有試算功能，都可在高壓用戶服務入口網站查詢，電價方案在網路上及營業區都可以查詢到，對大用戶的溝通也有服務專員，也有各區處的大用戶座談會都可溝通。

(中時 )