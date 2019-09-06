7日晚上8點30日的世界盃16強複賽，即將上演美國出戰希臘精采戲碼，這是史上首次當屆NBA年度MVP對上美國男籃的歷史時刻，美國球員也都各自表達遭遇「字母哥」阿提托康波看法，尤其是跟他一起效力公鹿的兩名隊友。

上季跟阿提托康波攜手捍衛公鹿禁區的美國中鋒布魯克羅培茲表示，「阿提托康波將試著在球場上宰掉我們，這點無庸置疑，他會企圖把我們的頭扯下來，我不會有其他的期待。」反觀同為字母哥公鹿隊友的米德頓相較平靜多了。

「我不認為就像追逐球星一樣小心翼翼，起碼我沒這樣想過，」先前幫助美國驚險延長氣走土耳其的頭號功臣米德頓表示，「我並非想要抨擊我的兄弟，但阿提托康波就是一名籃球員而已，和我們這裡的每個人都是一樣的。」

美國隊射手米契爾打算用平常心面對這場關鍵戰役，「你對即將面臨的挑戰感到興奮，每次對位都很棒，但假如你把一場比賽想像成比實際情況重要，你就有可能忽視原本該注意的事，所以我們會把對上希臘當作例行賽來打。」

美國總教練帕波維奇卻不敢小覷阿提托康波的威力，「所有能在NBA打球的國際球員，都是相當優秀的，否則他們不可能進入NBA，阿提托康波是個很特別的球員，尤其是他替國家隊效力的時候，他會成為一名超級英雄。」

(中時電子報)