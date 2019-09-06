近年來許多交友軟體越來越盛行，但卻傳出許多交友軟體的消費糾紛，消基會今天公布包括探探、緣圈等15個交友軟體調查結果，發現不少交友軟體會自動續約、扣款外，多數交友軟體帳號遭刪除後，付費購買的點數還無法退款、投訴無門等情況，甚至還有APP允許17歲就可以註冊。

消基會調查時間為108年7月29日至8月8日，範圍為Android平台Google Play，包含「探探」、「緣圈」、「SKOUT」、「SayHi」、「Tinder」、「Goodnight」、「Badoo」、「happn」、「Grindr」、「Bumble」、「OkCupid」、「Paktor」、「SweetRing」、「Coffee Meets Bagel」、「Pairs派愛族」，共15家等台灣常見、且下載人數超過100萬次以上的交友軟體。

消基會調查發現，不是每一家都清楚標示「自動訂閱」在購買方案的頁面，包括：「探探」、「Goodnight」、「happn」、「Grindr」、「SweetRing」、「Coffee Meets Bagel」等6家，均需於點擊付款後，才會出現「自動訂閱」說明，若沒看到該頁面，消費者往往要等到收到帳單後，才會發現不小心按了同意鍵，逐月扣款。

當帳號遭刪除時，原先購買卻未使用的時數、點數能退嗎？消基會也發現，調查中有7家都明文規定不論任何原因皆不予退款，包括「SKOUT」、「Tinder」、「Badoo」、「happn」、「Bumble」、「OkCupid」、「Pairs派愛族」；「緣圈」與「SweetRing」則是以「本公司無需對您和任何第三人承擔任何責任。」迴避。

消基會調查也發現，15家交友軟體的內容分級，均被分級為18歲以上，但「Goodnignt」註冊年齡可低至17歲之外。但包括「探探」、「緣圈」、「SKOUT」、「SayHi」、「Goodnight」、「Badoo」、「Grindr」、「Bumble」、「Paktor」、「Coffee Meets Bagel」等10家，註冊時修改出生年份即可註冊，其中不乏未成年的使用者冒充年齡進入。調查發現在SKOUT、SayHi中皆有看到援交、約炮等情色資訊，在業者寬鬆的管理下，未成年人極容易接觸相關內容。

消基會調查指出，15家中僅有6家在台設有公司，包括「Tinder」、「Goodnight」、「Grindr」、「Paktor」、「SweetRing」及「Pairs派愛族」，其餘9家若是使用軟體遇到問題或有異議的狀況時，恐怕申訴無門。

消基會呼籲，業者應公告合理的服務說明、退款管道、方式，並且加強實施年齡控管，提供消費者更安心的消費環境。各縣市政府對於自動訂閱、排除消費者解除權行使等情形展開調查。

(中時 )