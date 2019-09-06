國民黨2020總統提名人韓國瑜過去至今因失言風波，如5月批韓黑「我都不用肉眼看這些人，都用屁眼看」、9月近期「鳳凰與雞」，都讓他飽受各界抨擊。對此，立場偏挺郭的資深媒體人黃創夏就質疑韓國瑜和國民黨及韓粉，「韓除了造勢自嗨，真的願意傾聽人民、耐心對話嗎？」。

黃創夏今在臉書PO出他在《NOWNEWS新聞》投書指出，很多人說「國民黨打壞了好好的一盤棋」，此話，大錯特錯，如今韓國瑜的窘態畢露，重複直播、動員韓粉、頻頻失言的黔驢技窮，其實只是「回到基本面」，打回國民黨根本沒有準備、更沒有責任感的本質！

他解釋，在2016慘敗之後，國民黨就是「黨內互打」輪迴不只，從未真正進行反省，國民黨依然只會搞內部鬥爭，忘了台灣人民從未「虧欠」過國民黨，雖對蔡英文和民進黨執政的惡果充滿恨意，多數選民卻不認為國民黨有「贖罪」的誠意！

黃創夏強調，國民黨曾經完全執政，瞬間完全崩潰，所以真正需要的是「反省、贖罪」！他認為，這也該是韓國瑜和國民黨當前該思考的真正課題，人民想要看到的不是民進黨與蔡英文如何「不好」，「人民想看到的是韓國瑜與國民黨，能給台灣帶來哪些『好』？」

他解釋，這種「好」，並不是只靠著拿一些口號，或是「聲量大師」搞一些小聰明，就可以欺騙和呼攏台灣人民的。因為，地方選舉就是好好的「路平、燈亮、水溝通」，換人做做看，只要好好努力，慢慢學習沒關係，因此2018年，選民願意給韓國瑜一個「浪子回頭」的機會！

他也說，總統和中央政權，那是國家存亡的生死大事，或許能力和準備都不夠，人民也還可以容忍，但也有起碼的要求，至少面對人民，擺出「誠懇」的態度，讓人民願意給機會。他認為，「誠懇」的態度，才該是韓國瑜和國民黨首先要拿出來，說服台灣人民的第一要件。

黃創夏質疑，請問韓國瑜與國民黨（特別是那些「韓粉」們），你們的「愛與包容」和「奉獻犧牲」又在哪呢？你們願意默默地，不是刻意造神般的走入真正庶民生活嗎？你們除了周周大造勢自嗨外，真的願意傾聽人民，耐心對話嗎？

更何況，國民黨過去就算曾經治理有功，還有許多「過」仍未結算，怎能夠不用更謙卑的態度，讓人民感動，相信你們的捲土重來，不是為了「再享富貴」而是為了「贖罪」！古人有云：「不誠無物」…如今的韓國瑜除了繼續爬樹、口號和打著赤腳這些小花樣之外，還能有多少「正面能量」呢？

網友對此看法意見兩極，有部分網友批評「三種事情無法騙人，年紀、財富、能力！最後一項是個大問題！」、「他(韓)的能力只能打到北農，如果要越級打怪就是能力不足」、「水鴛鴦當仙女棒」、「事實證明韓沒有浪子回頭」。

但也有網友聲援韓國瑜，緩頰「他還有改進空間」、「韓國瑜沒這麼差好嗎」。

網友在資深媒體人黃創夏臉書留言。(圖/截自黃創夏臉書)

(中時電子報)