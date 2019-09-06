女星歐陽娜娜表態是「中國人」後，引發不少爭議話題，近來上海舉辦籃球世界盃，由地主大陸隊迎戰委內瑞拉，其中歐陽娜娜也被拍到到場支持，還因此登上熱搜，未料多數網友不買帳，反酸：「藝人為何總要蹭個籃球熱度呢」？

歐陽娜娜昨日被拍到一身黑到球場觀賽，轉播的央視甚至還給她鏡頭特寫，只見她表情隨著球賽激烈程度起伏，甚至一度緊張到摀住嘴巴，不過卻有網友對此行徑不買帳，狂酸：「為什麼藝人總要蹭個籃球的熱度呢？籃球有多少血可給你（妳）吸的」，對此有網友跳出來護航，表示歐陽娜娜愛國才會到場為中華隊加油，更反嗆：「央視為啥要給娜娜的鏡頭特寫！也是歐陽娜娜買通的央視」。

日前香港「反逃犯條例修例」風波持續延燒，歐陽娜娜先在微博轉發「五星旗護旗手」貼文，公開表態政治立場，並寫下：「#香港是中國香港」，當時引發大陸網友廣大迴響，直呼：「總是不會對nabi失望」。

(中時電子報)