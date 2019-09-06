暌違2年半，8月推出新專輯《UNHERO》的新世代創作歌手田亞霍，於前日（9/4）晚間驚喜現身娛樂實況平台《金剛直播》展現遊戲王特質大秀電玩技術，自稱宅男的他操作功力果然厲害，過往還曾是當紅手遊《傳說對決》排行前 50 名頂尖玩家，一開局就創出五連殺佳績，超級「Carry」！據他表示最近除了密集跑唱片宣傳外，更是迷上德州撲克的鬥智魅力，讓人意想不到田亞霍除了唱作俱佳外，還有這麼截然不同的才華技能！

新世代創作歌手田亞霍，過往還曾是當紅手遊《傳說對決》排行前 50 名頂尖玩家(圖/金剛直播提供)

8月推出新專輯《UNHERO》的新世代創作歌手田亞霍(圖/金剛直播提供)

在昨晚節目中，田亞霍除了展現超群的遊戲技術，並隨機與網友對戰、邊打邊進行快問快答，現場更加碼放送清唱專輯中多首新曲外，還幫超級好朋友陳零九進行友誼打歌；最初自網路發跡，靠翻唱歌曲走紅到現在成為創作歌手的他，在節目尾聲更宣布，將以「過來人」身份在今晚（9/6）晚間八點，擔任娛樂實況平台《金剛直播》全新打造的「星期五 K 歌之夜」特別來賓！

創作歌手田亞霍於《金剛直播》9/6(五)晚上八點「星期五 K 歌之夜」擔任特別來賓(圖/金剛直播提供)

平台實況主也將恥力全開，線上 On Call 放聲比歌藝比創意，田亞霍也將與實況主進行連麥K歌，並依照歌曲內容、整體表現即時給予專屬鼓勵禮物，獲得最多鼓勵禮物的實況主將獲得K歌之王「亞霍冠軍賞」，藉此鼓勵年輕實況主們不只會玩遊戲，也可以展現不一樣的實況特色，透過這次另類的獻聲說法，更能切合田亞霍全新專輯《UNHERO》主題概念：「藉著音樂創作希望帶來突破心魔的正能量，相信自己不忘初心，不用成為誰的英雄，只需要做自己的主角！」

田亞霍也將與實況主進行連麥K歌(圖/金剛直播提供)

(中時 )