日本京急線電車昨天在橫濱市一處平交道撞上卡車，警方今天前往卡車運輸公司搜索，並調查死亡司機工作狀況等，盼釐清事故原因。至於京急線因事故停駛區間，可能明天復駛。

日本京急線一列8輛編組的電車，日本時間5日上午11時40分左右行經鄰近東京的橫濱市神奈川區平交道時，撞上停在平交道上的卡車。這列快速特急電車是從青砥站要前往三崎口站，車上共有約500名乘客。受到事故影響，京急川崎站與上大岡站間雙向停駛。

日本放送協會（NHK）報導，今天京急線的京急川崎站到橫濱站間仍然停駛，雖然昨天徹夜將電車從鐵軌上移除，但為了不讓傾斜的首節車廂倒下，花了不少時間處理。因此，本來希望能在今天下班時間前復駛這個區間，現在改為盼在明天首班車發車時復駛。

駕駛卡車的67歲男性司機本橋道雄已在事故中喪生，另有逾30名電車乘客等受到輕傷。

神奈川縣警方10多名搜查人員上午進入卡車運輸公司搜索，扣押相關資料，並調查本橋道雄的工作狀況與卡車運送路線等。

日本時事通信社報導，神奈川縣警方今天以涉違反汽車駕駛處罰法的過失駕駛致人於傷，前往位於千葉縣香取市的卡車運輸公司搜索。

根據採訪京急電鐵公司得知，昨天出事的快速特急電車駕駛如果第一時間就依據號誌啟動緊急剎車的話，是有機會在平交道前把電車停下。

電車駕駛接受公司調查時雖然表示看到號誌後就啟動緊急剎車，但仍然撞上停在平交道上的卡車，造成8輛編組的列車有3節出軌。京急電鐵公司將根據電車行駛資料等，確認駕駛是否有適當操作剎車。

京急電鐵公司昨天表示，發生事故的平交道裝設有「障礙物檢測裝置」，可以檢測平交道上有無汽車拋錨停止等情況，已確認事故當時有檢測到異常，並閃爍紅色號誌來通知電車駕駛。

電車駕駛昨天在面對公司調查時說，有手動啟動緊急剎車，但還是來不及。

日本朝日新聞報導，死亡司機的同事對卡車為什麼走這條路線感到不解，一般來說應該走國道15號，同事推測會不會是不小心走錯路誤入狹窄巷弄，想開回國道（相當於台灣的省道）上。

本橋昨天駕駛的是13噸重的卡車，出廠年份為2002年，車上並未搭載所屬運輸公司中近9成卡車都有的倒車顯影系統，也沒有導航設備。

本橋過去在製造大廠負責運輸工作，去年10月進到現在這間公司後沒有發生任何事故；本橋沒有喝酒習慣，6月健康檢查也未發現異常。同事說，本橋工作認真，無法相信會發生事故。

(中央社)