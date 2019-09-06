江嘉葉有「通靈大師」的稱號。（圖／江嘉葉提供）

歌壇天后王菲與謝霆鋒世紀復合後，兩人分手、再婚傳聞不斷，王菲昨（5日）則被陸媒直擊，左手無名指帶著戒指，引發外界瘋猜王菲與謝霆鋒是否低調結婚，對此，有通靈大師之稱的江嘉葉就透過通靈發現，王菲與謝霆鋒婚姻宮都有煞氣，會有波折不順，兩人若要有持久到老的婚姻，可行大善求神賜福。

有過兩段婚姻的王菲在2014年與情纏20年的謝霆鋒復合，江嘉葉通靈後指出，王菲、謝霆鋒的情緣很深，上一世的情緣未盡，這一世會再續前緣，江嘉葉表示，王菲脣形上翹有褶紋，感情一波又一波，眼神明亮透徹，聰明有才智，卻又容易迷失在愛情裡不能自拔，幸而隨著年齡增長，眼神清澈會多於迷濛。

江嘉葉進一步指出，謝霆鋒耳垂豐滿有力，是很有福報的人，待人親切有禮，財庫飽滿，額頭寬廣高挺有氣、事業有成。可惜兩人婚姻宮都有煞氣，會有波折不順，宜談戀愛同居，不宜有婚姻，兩人若要有持久到老的婚姻，可行大善求神賜福，而且要在60歲後結婚，則可美滿幸福。

(中時電子報)